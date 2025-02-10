Kardiyoloji Uzmanı Özbebek, 'Elektronik sigara kalp ve damar hastalığı riskini artırıyor

Kardiyoloji Uzmanı Yunus Emre Özbebek, kalp ve damar hastalıkları riskine karşın egzersiz yapılması ve sigaradan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Özbebek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümün en sık sebebi kalp damar hastalıklarına bağlı olarak görülüyor. Bu noktada kalp sağlığını korumamız çok önemli; korumak için öncelikle de sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeniz gerekiyor. Düzenli yürüyüş yapmamız gerekiyor, diyetimize dikkat etmemiz gerekiyor, uyku düzenimizin yerinde olması gerekiyor ve sigaradan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Ayrıca belli aralıklarla kan basıncı takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Kanda ölçülen kan şekeri değerini belli aralıklarla ölçmemiz gerekiyor. Eğer bir risk faktörümüz varsa ailede bir kalp hastalığımız varsa mutlaka kan ve kolesterol seviyelerine bakmamız gerekiyor. Bu ölçümleri de 1. basamak sağlık hizmetlerinden faydalanarak yapabiliriz, ölçümler erken tanı ve oluşabilecek kalp hastalıklarını önlemede bizler için çok önemli” diye konuştu.



‘KALP SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HAFTADA 150 DAKİKA EGZERSİZ YAPMAK GEREKİYOR’

Kardiyoloji Uzmanı Özbebek, sigaradan uzak durulması ve egzersiz yapılması gerektiğini vurgulayarak, “ Sigaradan uzak durmamız gerekiyor eğer kullanıyorsak mutlaka bırakmamız gerekiyor. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de masum değil bunlar da kalp damar hastalığı riskini çok artırıyor. Eğer bunları da kullanıyorsak mutlaka bırakmamız gerekiyor. Kalp sağlığımızı korumak için haftada 150 dakika egzersiz yapmamız gerekiyor hafif tempolu ve bu 150 dakikayı 2-3 günde bölebiliriz. Ayrıca günlük yaşantımızda kısa mesafelerde yürüyerek gitmeyi tercih etmek veya asansör yerine merdiven ile çıkmaya tercih etmek kalp hastalığımız korumada bizler için olumlu katkı sağlar. Biz kardiyologlar Akdeniz tipi beslenmeye öneriyoruz hastalarımıza Akdeniz tipi diyet deyince de zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar tüketilmesini öneriyoruz. Ayrıca bol sebze meyve tüketilmesi ve tam tahıl zengin beslenme öneriyoruz. Bu beslenme tarzı kalp sağlığını korumada hastalar için çok etkilidir” şeklinde konuştu.