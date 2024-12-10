Kariyer Merkezi 1 ayda 217 kişiye istihdam sağladı 

Kayseri Kariyer Merkezi, en uygun kişiyi, en uygun işe yönlendirme çalışmaları kapsamında Kasım ayında 217 yeni istihdama aracı oldu.

Kariyer Merkezi 1 ayda 217 kişiye istihdam sağladı 


2024 yılı Kasım ayı içerisinde 783 başvuru, 215 iş ilanı ve toplam 595 personel talebi alan Kayseri Kariyer Merkezi, 217 kişiye istihdam sağladı. Kayseri Kariyer Merkezi, 1 ayda 34 bin 759 SMS ile yönlendirme yaparken, iş yeri ziyaretleri ve şehirde yapılan etkinliklerde de yer alarak istihdama yönelik olarak vatandaşları bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Haber Merkezi

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