Kariyer Merkezi 3000'e yakın istihdama aracı oldu

Büyükşehir Belediyesi, kentteki imar ve şehircilik faaliyetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği doğrultusundaki projeleri ve faaliyetleri sayesinde insana dokunan yerel yönetim faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kuruluşu olan Kayseri Kariyer Merkezi aracılığı ile 1 yılda binlerce ilan ve başvuruyu iş arayanlar ile buluşturarak istihdam konusunda da kente katkı sağladı.

330 Binden Fazla Yönlendirme, 7 Bine Yakın Başvuru, 2 Bini Aşkın İlan…

Kayseri Kariyer Merkezi, 1 yıllık süreçte toplam 331 bin 672 yönlendirme SMS ve 2 bin 213 ilanı iş arayan vatandaşlarla buluşturarak toplam 6 bin 929 başvuru kaydetti. İş arayan ile işveren arasında köprü olmaya çalışan merkezde, 1 yıl boyunca talep edilen işçi sayısı ise 7 bin 652 olarak gerçekleşti.

Kariyer Merkezi, Kurumlarla İş Birliği Halinde 1 Yılda 3 Bine Yakın İstihdama Aracı Oldu

Büyükşehir’in Kayseri Kariyer Merkezi, kentteki oda, borsa, Sivil Toplum Teşkilatları, OSM başkanlıkları ve üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği halinde istihdama yönelik gayretlerini gerçekleştirirken, 1 yıl içerisinde çalışmalarının meyvelerini aldı. Bu doğrultuda çalışmalarını özveri ile gerçekleştiren merkez, 2024 yılı içerisinde toplam 2 bin 717 kişinin istihdamına aracı oldu.

Kayseri Kariyer Merkezi, ayrıca düzenli olarak kentteki kurum ve kuruluşlar ile buluşarak bilgilendirme çalışmaları yapıyor ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Öte yandan Kayseri Kariyer Merkezi, 2024’te Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde düzenlenen devasa ‘Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nda görev üstlenerek yine istihdama köprü olmayı sürdürdü.