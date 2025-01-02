Talas'ta 445 yeni işyeri açıldı

Talas'ta ticari hayat her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede 2024 yılında 445 yeni iş yeri daha ruhsat alarak faaliyetlerine başladı.

Talas'ta 445 yeni işyeri açıldı

Açılan iş yerleri arasında bakkaliye, market, şarküteri, kafeterya, kahvaltı salonu, kuaför, lokanta, hızlı yemek yenen işletmeler, internet salonu, playstation oyun salonu, terzi, sağlıklı yaşam ve spor merkezi, kahvehane, çiğ köfte salonu, sıhhi ve gayrisıhhi müessese gibi 16 kalem iş yeri yer alıyor.

Bu iş yerleri arasında 35 adetle bakkal-market ile hızlı yemek yenen işletmeler en fazla açılan iş yeri olurken, bunu 32 adetle kuaför salonu, 24 adetle çiğ köfte salonu takip etti.

HER ALANDA EKONOMİYE KATKI

Açılan iş yerlerinin büyük çoğunluğunun gıda üretimi ve tüketimine yönelik olması dikkat çekerken, kişisel bakıma yönelik işyerleri ile sağlıklı yaşam ve spor merkezi gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren işyerlerinin de bulunması Talas’ta her alanda gelişme kaydedildiğinin göstergesi oldu.

Haber Merkezi

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