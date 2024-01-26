Karlı Kapadokya havadan görüntülendi

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya'nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller ören yeri de dron ile havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Karlı Kapadokya havadan görüntülendi
Kayseri GündemEditör

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı, Kapadokya’nın eşsiz güzellikteki peribacalarını adeta gelinlik giymiş gibi süsledi. Ürgüp ilçesinde bulunan Üç Güzeller ören yeri de dron ile havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Nevşehir’de dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Kapadokya bölgesini de etkisi altına aldı. Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen turistler hem karın hem de manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluşturdu. Karlar altındaki peribacaları, bölgeyi gezen fotoğraf meraklısı yerli ve yabancı turistler için de mükemmel enstantaneler verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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