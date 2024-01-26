Uluslararası Adalet Divanı'nda, 'İsrail'in soykırımı' ispatlandı

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı 'soykırım' davasında ilk kararı okudu. Sözlerine, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılara işaret ederek başlayan Başyargıç Joan Donoghue, Gazze'deki kayıplardan 'endişe duyduklarını' dile getirdi. Donoghue, "İnsanlık dramının farkındayız" dedi. Donoghue, İsrail'in soykırım davasının reddedilmesi talebini reddettiklerini duyurdu, dosyanın esastan görüşüleceğini açıkladı. Uluslararası Adalet Divanı, soykırım davasında İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların 'makul seviyede ispatladığına' hükmetti.

İSRAİL'E 1 AY SÜRE

Donoghue, Uluslararası Adalet Divanı'nın Güney Afrika'nın talep ettiği ihtiyati tedbirler konusunda karar verme yetkisine sahip olduğunu belirtti. İsrail aleyhindeki 'soykırım' davasında ihtiyati tedbir kararı alan mahkeme, Tel Aviv'in 1 ay içerisinde soykırımı önlemek için aldığı tedbirlere ilişkin Divan'a rapor sunmasını talep etti.

Güney Afrika İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada acil ihtiyati tedbirler alınmasını talep etmişti.

GÜNEY AFRİKA'NIN TALEPLERİ

Güney Afrika, Divan'dan;

1- Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurmasına,

2- Kontrolü altındaki herhangi bir grup tarafından, Gazze'deki herhangi bir askeri operasyonu ilerletecek adımlar atmamasına,

3- Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri almasına,

4- Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesi kapsamına giren her türlü eylemden kaçınmasına,

5- Yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişiminin sağlamasına,

6- Soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmasına,

7- Soykırımın delillerini muhafaza etmesine ve bu amaçla gelen uluslararası görevliler ve diğer yetkililerin Gazze'ye erişimini engellememesine,

8- Verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin Divan'a düzenli rapor sunmasına,

9- Davayı zorlaştıracak veya uzatacak eylemlerden kaçınmasına hükmetmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)