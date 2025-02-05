Karlı yollar aşılıyor: 272 Mahalle yolu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 personel ve 50 araçla gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

‘Beyaz Altın’ olarak nitelendirilen yoğun kar yağışı, kırsal mahallelerde yolları kapanma noktasına getirse de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ederek, kapalı yol bırakmadı.

11 ilçede 2 bin 176 kilometrelik yol ağında, Akkışla’da 5, Bünyan’da 21, Develi’de 22, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’nda 110, Sarıoğlan’da 8, Sarız’da 37, Talas’ta 10, Tomarza’da 30, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar ilçesinde 7 olmak üzere toplam 272 mahalle yolu, ulaşıma açıldı.

Ekipler, karla kapanan yolların açılmasının ardından temizlik ve genişletme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Şimdiye kadar hiçbir mahalle yolu kapalı kalmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her koşulda vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.