Karpuz hem bol hem ucuz

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; incirin kilosu 65 lira 80 lira arası, muzun kilosu 55 lira ile 60 lira arası, üzümün kilosu 50 lira ile 65 lira arası, şeftalinin kilosu 35 lira ile 50 lira arası, limonun kilosu 60 lira ile 80 lira arası, domatesin kilosu 20 lira ile 25 lira arası, eriğin kilosu 35 lira ile 60 lira arası, salatalığın kilosu 12,5 lira ile 15 lira arası, biberin kilosu 25 lira ile 35 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 80 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 15 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 17,5 lira arası, bamyanın kilosu 50 lira ile 120 lira arası, sarımsağın kilosu 80 lira ile 150 lira arası, keleğin kilosu 40 lira ile 50 lira arası, kara lahananın kilosu 15 lira 20 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 30 lira ile 35 lira arası değişen fiyatlarlar alıcı buluyor.

Öte yandan karpuzun kilosu 8 liradan, kavunun kilosu 10 liradan, elmanın kilosu 25 liradan, vişnenin kilosu 65 liradan, kirazın kilosu 70 liradan, çileğin kilosu 120 liradan, kabağın kilosu 15 liradan, dolmalık biberin kilosu 25 liradan, kapya biberin kilosu 35 liradan, marulun adeti 25 liradan, yeşil soğanın adeti 20 liradan, dereotu 10 liradan, yeşil nane 20 liradan, maydanoz 10 liradan satışa sunuluyor.