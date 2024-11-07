Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa araba çarptı
Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada 8 yaşındaki A.H.O., yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi’nde 8 yaşındaki A.H.O., yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. A.H.O. Bağdat Caddesi’nde aniden yola fırlayarak karşıya geçmek isterken, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir araç çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.