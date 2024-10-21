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Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 34 HFG 604 plakalı Peugeot marka otomobil. yolun karşısına geçmeye çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğa çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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