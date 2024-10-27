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  • Kartal Kayra Yılmaz: 'Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum'

Kartal Kayra Yılmaz: 'Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum'

Kayserispor futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Hatayspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum dedi.

Kartal Kayra Yılmaz: 'Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum'
Kayseri GündemEditör

Kayserispor futbolcularından Kartal Kayra Yılmaz, Hatayspor karşısında haklı bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Benim attığım golle kazanmaktan çok mutlu oldum" dedi.

Deplasmanda Hatayspor’u 1-0 yenen Kayserispor’un tek golünü atan Kartal Kayra Yılmaz, çıkışın devam edeceğini söyledi. Kartal Kayra, maç sonrası yaptığı açıklamasında; "Bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Hatayspor karşısında çok istekli idik. Biz Hatayspor’dan daha iyi takımız. Benim attığım golle kazanmak beni çok mutlu etti. Ama daha önemlisi bizim kazanmamızdı. Bunu başardık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonra Kayserispor çıkışa geçecek. Biz iyi yoldayız. Bundan sonra inşallah galibiyetler devam edecektir" açıklaması yaptı.

İHA
Kayseri Gündem

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