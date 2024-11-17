Kaseri'nin iki ilçesi daha doğalgazla buluşuyor

Kayseri’nin doğalgaz altyapısı genişlemeye devam ediyor. Kayserigaz, 2003 yılından bu yana 700 bini aşkın abonesine doğalgaz hizmeti sunarken, 18 Kasım Pazartesi günü Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri de bu hizmete dahil olacak.

Kayseri’nin 16 ilçesinin doğalgazla buluşmasının ardından, bu iki ilçede de doğalgaz kullanımı başlıyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerindeki doğalgaz altyapı çalışmaları 10 Aralık 2023 tarihinde başladı. Çalışmalar tamamlanarak, 18 Kasım’da her iki ilçeye de doğalgaz verilmesi planlanıyor.

Kayserigaz’ın yaptığı açıklamada, her iki ilçede de alt yapı çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü ve 18 Kasım itibarıyla abonelik işlemlerinin başlayacağı belirtildi. Bu gelişme, Pınarbaşı ve Sarız sakinleri için önemli bir konfor artışı sağlarken, Kayseri genelinde doğalgaz erişiminin daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.