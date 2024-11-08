Kasımpaşa-Kayserispor: 1-2
Kasımpaşa sezonun 12. Haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-2'lik skorla Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 12. Haftasında Kasımpaşa ve Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-2’lik skorla Kayserispor’un üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
GOL…Dk. 23 Kartal perdeyi açtı... Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kartal, sağ ayağının içiyle sağ köşeye yerden vurdu. Kaleci Gianniotis köşeyi doğru tahmin edip uzandı ancak meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
GOL… Dk. 50 Aytaç oyuna girdi, golünü attı... Kasımpaşa'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Ben Ouanes, kale sahasının önüne doğru yerden ortaladı. Aytaç'ın sol ayağının içiyle yaptığı vuruş sol direğe çarpıp ağlara gitti: 1-1.
GOL… Dk. 55 Hasan Ali takımını yeniden öne geçirdi... Kayserispor'da soldan atağa katılan Hasan Ali, çaprazdan ceza sahasına girip sol ayağının üstüyle uzak köşeye yerden sert ve düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-2.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, M.Emin Tuğral, A.Uğur Sarı
KASIMPAŞA: Gianniotis, Winck (Dk.70 Espinoza), Sadık, Yasin, Rodrigues, Sadiku (Dk.46 Cafu) Barak (Dk. 46 Aytaç) Hajradinovic, Brekalo, Ben Ouannes (Dk.80 Erdem), Fall
KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan, J.Attamah, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, M.Bourabia (Dk. 64 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz(Dk. 86 Boa Morte) Baran Gezek (Dk.76 Karimi) Cardoso (Dk.86 Nazon), Bahoken (Dk.76 Mane)
GOLLER: Dk. 50 Aytaç (Kasımpaşa) Dk.23 Kartal Kayra ve Dk.55 Hasan Ali (Kayserispor)
SARI KART: Rodrigues, Yasin (Kasımpaşa) Bahoken, Kolovetsios, Bilal (Kayserispor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Attamah (Kayserispor)