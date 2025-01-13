Kaski'den Başakpınar'a yaklaşık 12 milyonluk yatırım

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, TALAS BAŞAKPINAR’DA 11 MİLYON TL’LİK YATIRIMI İNCELEDİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ tarafından Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesi’nin içme suyu iletim kapasitesini arttırmak amacıyla yürütülen 11 milyon 763 bin 530 TL’lik yatırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kenti altyapı sorunlarından arındırarak daha yaşanabilir düzeye ulaştırmak için merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri titizlikle yürütmeye devam ediyor.

KASKİ, kent genelinde her noktaya yeterli, sağlıklı ve memba kalitesinde içme suyu iletimi sağlamak için faaliyetlerini ihtiyaç önceliğine göre belirlediği çözüm odaklı yeni projelerle özverili şekilde sürdürürken Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da bu çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi’nin içme suyu iletim kapasitesini arttırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek, son durum hakkında bilgiler aldı.

“Güzelleşen Talas’ımıza ve Bu Güzel Bölgeye, Hayırlı Uğurlu Olsun”

İncelemelerinin ardından burada KASKİ’nin yatırımına dair açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Talas’ımızın şirin bölgelerinden, şehrimizin en önemli bölgelerinden biri olarak burasının içme suyuyla ilgili hem ihtiyacını karşılamak hem buradaki debiyi arttırmak amacıyla bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmamızı yaklaşık 3 kilometre civarında, günün koşullarına uygun en çağdaş malzemelerle hayata geçiriyoruz. Bu yaptığımız çalışmayla yaklaşık 12 milyon lira civarında da bir harcama yapıyoruz. Gelişen, güzelleşen Talas’ımıza ve bu güzel bölgeye, hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da şunları söyledi:

“KASKİ ekibimizle beraber buradayız. Çok yakın zamanda hem Büyükşehir Belediyemizden hem ilçe meclisimizden geçen 800 bin hektarın üzerinde bir alanda imar plan çalışması Başakpınar’da tamamlandı. Malatya yolu üzerinde olması nedeniyle de Başakpınar önümüzdeki 40 yıla hitap edecek imar planına sahip olunca altyapısı da ona göre düzenlenmeye Büyükşehir’imiz tarafından başlandı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Hem doğal gaz hem su ve kanalizasyon da aynı hızda devam ediyor.”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, daire başkanları, müdürler ve mahalle muhtarı eşlik etti.

KASKİ’nin 11 milyon 763 bin 530 TL maliyet ile 2 bin 875 metre uzunluğundaki hatta yürüttüğü çalışmayla Başakpınar’ın terfi hattı, yeni su kaynakları da ilave edilerek yenileniyor.