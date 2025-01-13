Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli Melikgazi İlçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.