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Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY Terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli Melikgazi İlçesi mülki sınırları içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haber Merkezi

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