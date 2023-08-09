KASKİ, Yakut'ta altyapıyı revize etti
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Yakut Mahallesi'nde imara açılan muhtelif bölgelerde altyapı çalışmasını tamamlayarak bölge halkının hizmetine sundu.
- 09.08.2023 15:05
- Güncelleme: 09.08.2023 15:05
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yeni yerleşim yerlerinde içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Yakut Mahallesi’nde muhtelif bölgelerde yeni nesil Q400 çapında koruge borular ile kanalizasyon şebeke hattı imalatı gerçekleştirildi.
TAŞKINLARI ÖNLEMEK İÇİN ÖNLEM ALINDI
Diğer yandan muhtelif bölgelerde yağmursuyu ızgaraları, çökertme sistemi yapılarak yeşil alana deşarjı sağlandı. Bu sayede yoğun yağışlardan sonra oluşabilecek su taşkınlarının önüne geçildi.
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