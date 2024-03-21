Kassam Mücahitleri katil İsrail'e karşı kahramanca direniyor

İşgalci İsrail'in her türlü savaş makinesini kullandığı insanlık dışı saldırılarına karşı İzzeddin el-Kassam Tugayları kahramanca bir direniş gerçekleştiriyor. Kaynak: Kassam Mücahitleri katil İsrail'e karşı kahramanca direniyor

Kassam Mücahitleri katil İsrail'e karşı kahramanca direniyor
Kayseri GündemEditör

İşgalci İsrail tüm savaş makinelerine rağmen Kassam mücahitlerinin direnişini geçemiyor. Gazze’nin her yerinde mücahitler işgalcilere karşı cihat veriyor. Kaynak: Kassam Mücahitleri katil İsrail’e karşı kahramanca direniyor 

El Kassam Tugayları mücahitlerinin, El Şifa Tıp Kompleksine saldıran işgalcilerle karşı karşıya geliyorlar. Çıkan çatışmalarda siyonist İsrail'in 401. Tabur komutanı Rosh Ha'Ain öldürüldü. Kaynak: Kassam Mücahitleri katil İsrail’e karşı kahramanca direniyor Kaynak:Haksöz

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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