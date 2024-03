Melikgazi Belediye Başkanı ve Adayı Palancıoğlu'nun proje tanıtım toplantısı yapıldı

Önce aile, önce insan, önce gençlik, önce eğitim, önce sanayi, önce tarım, önce turizm, önce ticaret diyeceğiz. Bu öncelikler çerçevesinde bütün projelerimizi yaptık. Bundan sonra aileyle, gençlikle yatıp kalkacağız ve birçok projeyi bu şekilde gerçekleştireceğiz” dedi.

AK Parti Melikgazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Palancıoğlu’nun yeni dönemde yapacağı projelerin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve partililer katıldı.

Proje tanıtımı öncesi toplantıya telefon bağlantısıyla katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Palancıoğlu’na başarılar temennisinde bulunarak, “Çok güçlü bir ekibimiz var. Genel Başkanvekilimiz var, milletvekillerimiz var Allah’a şükür. Nihayetinde bende bakanlık makamındayım. Azıcıkta olsa bir siyasi gücümüz, birikimimiz, ağırlığımız varsa kendimiz için sonuna kadar Allah’ın izniyle biz bunu kullanırız zaten. Eksiğimiz, yapılması icap eden neyse bunu da omuzumuza alır taşırız. Yeni dönemde daha büyük işlere imza atılacağına inanıyorum. Öyle ümit ediyorum. Değerli kardeşimize başarılar diliyorum. İnşallah sonuna kadar yanındayız, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Kayseri’de güzel işler yapacaktır” diye konuştu.

Yeni 5 yıldaki yapacağı projelerinden bahseden Palancıoğlu, “Bu dönem ‘Önce’ temamızı kullanacağız. Önceliklerimiz var. Yol, asfalt, okul zaten yapılacak işlerimiz. Bunları zaten yapmak zorundayız. İnsanı bizim yaşatmamız lazım. Önce aile, önce insan, önce gençlik, önce eğitim, önce sanayi, önce tarım, önce turizm, önce ticaret diyeceğiz. Bu öncelikler çerçevesinde bütün projelerimizi yaptık. Bundan sonra aileyle, gençlikle yatıp kalkacağız ve birçok projeyi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Bir harita mühendisi olarak, en çok çalışmamız kentsel dönüşüm noktasında olacak. Melikgazi Belediyesi olarak bin 581 sondaj noktasında mikro bölgelendirme yaparak jeolojik etüt yapılmasını Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ilettik. Daha sonra onlar sadece Melikgazi için olmaz, bütün Kayseri’yi kapsayalım ve zemin etütlerini yapalım dediler. Şimdi bütün Kayseri bu çalışmaya ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesine 3 ay önce Melikgazimiz’deki 15 katlı yapıları 10 kata düşürecek şekilde meclis kararımızı aldık. Karar geçtiğinde Melikgazi’de artık 10 katlı yapılar olacak. Şehrin merkezini gücümüz, paramız yettikçe dokunarak güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat bu dönem bizim önceliğimiz. Tekno Park’ın hemen karşısına, üniversiteye yakın güzel bir kongre merkezini yapacağız. Bu kongre belediyemize ait olacak. Dış alanlarda da etkinliği yapılacak şekilde bir kongre olacak” ifadelerini kullandı.

KAMP MERKEZİ PROJESİ

Kamp Merkezi projesini anlatan Palancıoğlu, “Kamp Merkezi Türkiye’ye ve diğer belediyelere örnek olacak bir çalışma olacak diye düşünüyorum. 50 bungalov evle başlayacağız. 2 farklı tipte bungalov ever olacak. Her evde 4-6 kişi konaklayabilecek. Bu yerde Erciyes’e çıkış yönünde olacak. İhale aşamasında şu an yakın zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ PROJESİ

Yeni dönemde Çocuk Üniversitesi kuracağını dile getiren Palancıoğlu, “Kuracağımız Çocuk Üniversitesi projesiyle gençlerin yeteneklerini tanıyacağız. Birçok eğlenceli faaliyetle çocukların yetenekleri burada keşfedeceğiz. Bu çocukların başarılı olması, hayata tutunması, iş bulması, eş bulması, para kazanması hepimiz için önemli. Bu projeyle yanlış meslek seçimi önleyerek hayata hazırlayacağız. Bu projeyi Kayseri ve Melikgazi ile buluşturacağız” şeklinde konuştu.