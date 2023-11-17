Kassam Tugayları bugün kaç tank imha ettiklerini açıkladı

Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklama şu şekilde: “Mücahitlerimiz sabahtan bu yana işgal askerlerinin barikat kurduğu bir evi yıkarak onları ölü ve yaralı bırakmayı ve Gazze Şeridi'ndeki harekâtın tüm bölgelerindeki 21 Siyonist aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı.”