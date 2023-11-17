Kassam Tugayları bugün kaç tank imha ettiklerini açıkladı
Kassam Tugayları işgal rejimine darbe vurmaya devam ediyor.
- 17.11.2023 06:15
- Güncelleme: 17.11.2023 06:15
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kassam Tugayları'nın yaptığı açıklama şu şekilde: “Mücahitlerimiz sabahtan bu yana işgal askerlerinin barikat kurduğu bir evi yıkarak onları ölü ve yaralı bırakmayı ve Gazze Şeridi'ndeki harekâtın tüm bölgelerindeki 21 Siyonist aracı tamamen veya kısmen imha etmeyi başardı.”
Kurumsal Haber
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