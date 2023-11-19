Kassamla işgalciler arasında şiddetli çatışmalar: 6 siyonist öldürüldü!
Filistinli direniş güçlerinin Gazze'ye giren işgalcilerle destansı mücadelesi sürüyor.
- 19.11.2023 11:25
- Güncelleme: 19.11.2023 11:25
El Kassam Mücahidleri, Cühr el-Dik bölgesinde 6 Siyonist askeri cepheye yaklaştırdıktan sonra sıfır mesafeden imha etti.
Kassam Tugayları dün işgalcilere ait 17 askeri aracın imha edildiğini açıklamıştı. Siyonist işgal rejimi de dünkü çatışmalarda 6 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Kurumsal Haber
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN