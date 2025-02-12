Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla aranan 5 kişi yakalandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan firar eden 5 kişiyi polis ekipleri yakaladı. Yakalanan 5 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahla 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan firar eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda hakkında 17 suç kaydı bulunan M.D. (28), hakkında 22 suç kaydı bulunan U.K. (40), hakkında 6 suç kaydı bulunan M.K.T. (29), hakkında 3 suç kaydı bulunan M.S.T. ( 29) ve hamminda 29 suç kaydı bulunan, olayda silah kullanan S.İ. ( 28) yakalandı. Kamera incelemeleri ve fiziki takip çalışmaları sonucu yapılan operasyonda S.İ. isimli şahıs saklandığı yerde;1 adet ruhsatsız tabanca,20 gram narkotik madde ile,2 adet ruhsatsız tabanca ise şüphelilerin gömdüğü yerde ele geçirildi.
Olayda silah kullanan S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken şahsın saklanmasına ve olayın gerçekleşmesine yardım eden U.K. ve M.D. isimli şahıslar adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.