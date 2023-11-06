Kavgaya karışan 3 kişiden ikisine 3 yıl 9 ay, diğerine 2 yıl 2 ay 24 gün hapis

Kayseri’de meydana gelen kavgada Ö.T. ile K.E. bir olup S.Y. ile kavga etti. Üç kişi için ‘Kasten yaralama’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar K.E. ile Ö.T. ve taraf avukatları katılırken sanıklardan S.Y. katılmadı. S.Y.’nın avukatı ise duruşmada, “Eylemde öldürme kastı vardır. Eylem diğer sanıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Müvekkilim kendini korumak için tornavidayı almıştır” dedi.

Duruşmaya katılan sanıklar K.E. ile Ö.T. beraatını istedi. Savcı taraflara ‘kasten yaralama’dan ceza verilmesini istedi. Ö.T. ile K.E.’ye 3 yıl 9 ay, S.Y.’ye ise 2 yıl 2 ay 24 gün hapis cezası verildi.