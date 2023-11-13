Kayadan oyma Kültepe Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum'u dünyaya tanıtacak olan ve yapımı hızla devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye'de bu büyüklükte bir yer altı müzesi olmadığını ifade ederek, 'Kayseri'mize çok yakışacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı uğurlu olsun' dedi.

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  • 13.11.2023 11:30
  • Güncelleme: 13.11.2023 12:11
Kayadan oyma Kültepe Müzesi'nde çalışmalar devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Kaniş-Karum’u dünyaya tanıtacak olan ve yapımı hızla devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de bu büyüklükte bir yer altı müzesi olmadığını ifade ederek, “Kayseri’mize çok yakışacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış, devam eden kazılarda ticaretin merkezi olduğu ispat edilen Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan büyükşehir belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan eserlerin sergileneceği ve Kültepe Kaniş-Karum’u dünyaya tanıtacak olan kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı hızla devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi’nde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, kayadan oyma Kültepe Müzesi’nin medeniyete ışık tutan bir proje olduğunu ifade ederek; “Kültepe Müzemizi hayata geçirecek olan kaya oyma yöntemiyle çalışmalarımız hızla devam ediyor. Medeniyete ışık tutan ticari ve sosyal hayatımızı bir bakıma yeniden değerlendirmeye fırsat verecek bir çalışma olacak. Kayseri’mize çok yakışacak” şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, Kültepe Müzesi’nin kadim kente şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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İHA

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