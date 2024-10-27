KAYBİS Tandem bisikletleri engelleri ortadan kaldırıyor

Konu hakkında konuşan Kayseri Ulaşım A.Ş Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yapmış olduğu ziyaretle başladı. Bu ziyaret sırasında görme yetilerinde dezavantajı olan Selin kardeşimizin başkanımıza şöyle bir talebi oldu: “Başkanım ben de arkadaşlarımla birlikte bisiklete binmek istiyorum” dedi. Selin kardeşimizin bu talebi üzerine Memduh Büyükkılıç başkanımızda bizlere gerekli talimatları verdi” dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde görme engelli Selin, 2022 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yapmış olduğu ziyarette bisiklete binmek istediğini söyledi. Durum üzerine Kayseri Ulaşım A.Ş. harekete geçerek engelli vatandaşlar için çift kişilik bisiklet için çalışmalara başladı ve millet bahçesinde ortaya engelleri kaldıran iki kişilik Tandem bisikletleri çıktı. Konu hakkında Kayseri Ulaşım A.Ş Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü Muhammed Biçimveren KAYBİS Tandem bisikletlerinin yapımına ilham veren görme engelli genç kızın hikayesinden ve yapım süreçlerinden bahsetti. Müdür Biçimveren, KAYBİS Tandem bisikletlerinin yapımına ilham veren Tandem Bisikletlerinin başlangıç ve üretim hikayesinden bahsetmek istiyoruz. Esasında tüm hikâye, 3 Aralık 2022 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’ın Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ne yapmış olduğu ziyaretle başladı. Bu ziyaret sırasında görme yetilerinde dezavantajı olan Selin kardeşimizin başkanımıza şöyle bir talebi oldu: “Başkanım ben de arkadaşlarımla birlikte bisiklete binmek istiyorum” dedi. Selin kardeşimizin bu talebi üzerine Memduh Büyükkılıç başkanımızda bizlere gerekli talimatları verdi. KAYBİS ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalarda biz şunu gördük. Hazır ürün olarak piyasada satışta bulunan tandem bisikletlerin mevcut istasyonlarımıza entegrasyonunun çok mümkün olmadığını fark ettik. Bunun üzerine de yine KAYBİS ekiplerimiz bizlerle yapmış olduğu analizler, çalışmalar, istişareler sonucunda şu fikri ortaya koydular. ‘Biz bu tandem bisikletleri üretebiliriz” diye konuştu.

Tandem bisikletlerini hakkında konuşmasını sürdüren Biçimveren, “Esasında en uygun yapıdaki bisikleti tasarlayarak mevcut KAYBİS bisikletlerimize gerekli kodifikasyonları uyguladılar ve ilk tandem bisikletimiz üretildi ve bu da Selin kardeşimizin kullanımına sunuldu. Kendisi de bu durumdan çok mutlu oldu ki bizler de kendisinin bir isteğini yerine getirdiğimiz için daha çok mutlu olduk. Selin kardeşimizin bu talebi bizlerde şöyle bir fikrin açığa çıkmasına sebep oldu. Tandem bisikletler Kayseri üzerinde bir ihtiyaç olabilirdi. Ebeveynler çocuklarıyla ya da gençlerimiz arkadaşlarıyla bu bisikletleri kullanabilirler. KAYBİS teknik ekibimiz çalışmalarına devam ederek 15 bisiklet daha KAYBİS sistemimize entegre ettiler ve bu bisikletler Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz içerisinde kullanıma sunuldu. Bu park içerisinde işletmeciliğe devam etmekteyiz. Tandem bisikletleri işletmeye aldığımız günden bu zamana sabah, akşam fark etmeksizin neredeyse hiç durmadan kullanıldılar ve vatandaşlarımızın, gençlerimizin ailelerin bir tercih sebebi oldu. Bu durumda bizleri oldukça mutlu etti” şeklinde konuştu.