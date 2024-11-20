Kaybolan ikiz kız turistlerin araması devam ediyor

Yahyalı Aladağlar Yedigöller bölgesine gitmek için Niğde Çamardı'ndan hareket eden ve 3 gündür kendilerinden haber alınamayan Belaruslu 2 turistin aranmasına devam ediyor.

Kaybolan ikiz kız turistlerin araması devam ediyor

Ankara’dan Niğde’ye geldiği belirlenen Belaruslu Valentina ve Maria İvankova Aladağlar'ın Yedigöller mevkiine gitti. Dağcılık faaliyeti için gelen kardeşlerden haber alınamaması sonucu arama çalışması başlatıldı. Niğde tarafından bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edilirken Kayseri’den de Yahyalı İlçesi’ne arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gün aydınlanmasının ardından çalışmalar tekrar başladı.

Haber Merkezi

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