Kaybolan küçükbaş hayvanları JAK buldu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaybolan 3 koyun ve 5 kuzu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Kaybolan küçükbaş hayvanları JAK buldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin İncesu ilçesinde kaybolan 3 koyun ve 5 kuzu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı, Hamurcu Mahallesi Bedir Bağları’nda ikamet eden A.U. hayvanlarını otlattığı esnada 3 koyun ve 5 kuzusunu kaybetti. İhbar üzerine JAK ekipleri hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; küçükbaş hayvanlar sağ olarak bulundu.

JAK ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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