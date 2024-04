KAYDEM Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Erdem, 'Değerlerimiz her ay bir konu başlığı üzerinde 100 okulumuzda devam ediyor'

Bunlardan bir tanesi ERVA Değerler Eğitimi Projesi bu kök değerlerimiz her ay bir konu başlığı üzerinde 100 okulumuzda devam ediyor” dedi.

KAYDEM Yönetim Kurulu üyesi Ali Osman Erdem ve KAYDEM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Balaban Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Geleceğe Mektuplar’ programına katılarak moderatör Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı. ERVA okullarında her ay 1 konu başlığı altında verilen değerler eğitiminin 100 okulda devam ettiğini belirten KAYDEM Yönetim Kurulu üyesi Ali Osman Erdem, “Çocukların, gençlerin eğitimi dendiği zaman hemen aile ve okul akla geliyor. Aslında altını çizdiğimiz husus herkesin ve her kurumun, hepimizin bu sorumluluğu almamız gereken bir alan olduğu. O yüzden diğer projelerden bu projenin farkını ortaya koyan şeyde bu olsa gerek. Valimizin tensipleriyle bütün kurum ve kuruluşlar harekete geçirilerek böyle eş zamanlı ve ahenkli bir çalışmayla gençlerimize dokunmayı hedefleyen bir çalışma. KAYDEM merkezimizde çok çeşitli projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi ERVA Değerler Eğitimi Projesi bu kök değerlerimiz her ay bir konu başlığı üzerinde 100 okulumuzda devam ediyor” şeklinde konuştu.

KAYDEM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Balaban ise değerler eğitiminin pedagojik anlamda emek verilmiş bir proje olduğunu belirterek “Normalde eğitim öğretim 8 ay. Eylül ayında çok ders işlenmiyor, ikincisi yarı yıl tatili Ocak ayı, Şubat ayı gibi onları dikkate aldık. Dolayısıyla hem öğretmenimiz, hem öğrencimiz sıkıntıya girmesin her ayın sağlam ve hızlı bir şekilde teması işlensin. Her ay bir değerimiz şeklinde; Ekim ayında saygı, Kasım ayında edep, Aralık ayında merhamet, Mart ayında vatanseverlik, Nisan ayında vefa ve Mayıs ayında adalet. Burada hangi ayda hangi değer daha kabul görür bunada dikkat ettik. Örneğin Çanakkale mevzu bahis olunca o işlensin dedik. Onun dışında merhamet aralık ayında yoksullar, yetimler ya da hayvanlar merhamete muhtaç diye. Pedagojik anlamda gerçekten emek vererek hazırlanmış bir proje” dedi.