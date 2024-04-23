Başkan Eroğlu Sarız Belediyesi'nin borcunu açıkladı

Sarız Beldiye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu belediye 13.291.298.23 TL olduğunu açıklayarak, 'Sarız Belediyesi hesabına aylık İller Bankasından 3.744.000 TL gelmektedir. Buna istinaden gelen paranın 3.086.000 TL'si 15.04.2024 tarihinde personel maaşı olarak ödenmiştir. Kalan bakiye 658.000 TL dir' dedi 

Başkan Eroğlu Sarız Belediyesi'nin borcunu açıkladı

Yerel seçimlerde Sarız Belediye Başkanı olarak seçilen Ömer Faruk Eroğlu belediyenin borcunu ilan ederek, “01.04.2024 Tarihinde almamız gereken mazbatımızı eski Belediye Başkanı Baki Bayrak'ın seçim sonuçlarına itirazı üzerine 08.04.2024 tarihinde gecikmeli olarak aldık. Sarız Belediyesini teslim aldığımızda bilanço tablosunu talep ettik. Sarız Belediyesi hesabına aylık İller Bankasından 3.744.000 TL gelmektedir. Buna istinaden gelen paranın 3.086.000 TL'si 15.04.2024 tarihinde personel maaşı olarak ödenmiştir. Kalan bakiye 658.000 TL dir. Şuan Belediyemizin 13.291.298.23 TL borcu olduğu ve kalan 658.000 TL ile sözlerimizin ve hizmetlerimizin bu bütçe ile zamana yayılması konusunda hassasiyetlerinizi bekleriz” ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi

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