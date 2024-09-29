Kaymakamlıklar 162 bin ton kömür alımı yapacak

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçe kaymakamlıklarına kömür ve odun alımı için ihale yapılacak.

Kaymakamlıklar 162 bin ton kömür alımı yapacak
Kayseri GündemEditör

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçe kaymakamlıklarına kömür ve odun alımı için ihale yapılacak.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 72 bin kilo fındık tip kömür, 90 bin kilo portakal tip kömür, 7 bin kilo kaloriferlik odun almak için açık ihale usulü ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 10 Ekim saat 10.00’a kadar yapabilecek.

Odun ve kömürler, sözleşme tebliğinin ardından 10 gün içerisinde teslim edilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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