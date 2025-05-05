Kaymek, Deneme Sınavında Derece giren öğrencileri ödüllendirdi

Kayseri’de, öğrenciler ile gençlere kurs hizmetlerini ücretsiz bir şekilde sunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), çeşitli sınavlara hazırlık kurslarında kursiyerlerine kahoot denemesi hizmeti sundu.

Gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarla, Kayseri’yi genç dostu ödüllü şehir haline getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin her alanda yanında olmayı sürdürürken, onların donanımlı olması için de hizmetlerine ara vermeden devam ediyor.

KAYMEK Sümer Tesisi’nde MEB AGS ve KPSS lisans kursiyerlerine yönelik yapılan kahoot denemelerinde kursiyerler ter dökerken, sınavlara da etkin bir şekilde hazırlık sağlamış oluyor.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

KAYMEK tarafından sunulan MEB AGS ve KPSS lisans kurslarının, son deneme sınavı kahoot üzerinden gerçekleştirildi. Dereceye giren kursiyerlere hediyeleri de takdim edildi.