  • Haberler
  • Gündem
  • Kaymek, Deneme Sınavında Derece giren öğrencileri ödüllendirdi

Kaymek, Deneme Sınavında Derece giren öğrencileri ödüllendirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğrenci ve genç dostu şehre yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından verilen MEB AGS ve KPSS lisans kurslarında deneme sınavları gerçekleştirildi, dereceye giren öğrenciler ödüllendirdi.

Kaymek, Deneme Sınavında Derece giren öğrencileri ödüllendirdi

Kayseri’de, öğrenciler ile gençlere kurs hizmetlerini ücretsiz bir şekilde sunan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), çeşitli sınavlara hazırlık kurslarında kursiyerlerine kahoot denemesi hizmeti sundu.

Gerçekleştirdiği proje ve uygulamalarla, Kayseri’yi genç dostu ödüllü şehir haline getiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin her alanda yanında olmayı sürdürürken, onların donanımlı olması için de hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. 

KAYMEK Sümer Tesisi’nde MEB AGS ve KPSS lisans kursiyerlerine yönelik yapılan kahoot denemelerinde kursiyerler ter dökerken, sınavlara da etkin bir şekilde hazırlık sağlamış oluyor.

Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

KAYMEK tarafından sunulan MEB AGS ve KPSS lisans kurslarının, son deneme sınavı kahoot üzerinden gerçekleştirildi. Dereceye giren kursiyerlere hediyeleri de takdim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Talas Pati Evi, sahipsiz canlara yuva oluyor
Talas Pati Evi, sahipsiz canlara yuva oluyor
Zabıta ekiplerinden bit pazarına denetim
Zabıta ekiplerinden bit pazarına denetim
Milletvekili ATAŞ'ın Kayseri'de İlçe Temasları Devam Ediyor
Milletvekili ATAŞ'ın Kayseri’de İlçe Temasları Devam Ediyor
Kayseri'de Hayırsever İş Birliğiyle Yeni Bir Cami İnşaatı Sürüyor
Kayseri’de Hayırsever İş Birliğiyle Yeni Bir Cami İnşaatı Sürüyor
Milletvekili Genç, 'CHP'yi ve Genel Başkanı kimse susturamaz, sindiremez'
Milletvekili Genç, “CHP’yi ve Genel Başkanı kimse susturamaz, sindiremez”
Ozanın Telinden, Şairin Dilinden: Ozanlar ve Şairler Buluşması
Ozanın Telinden, Şairin Dilinden: Ozanlar ve Şairler Buluşması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!