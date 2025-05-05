Yerleşim yerlerine giren 20 uzun araca 19 bin TL cezai işlem

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Melikgazi İlçesinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu’nun 62. maddesinde yer alan “Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarları, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır” maddesini ihlal ederek şehir içine park yaptığı tespit edilen 20 uzun aracın tescil plakalarına toplam 19 bin 860 TL cezai işlem uygulandı.