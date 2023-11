KAYMEK'İN 3'üncü 'Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan' Yarışması İçin Heyecanlı Bekleyiş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla geleneksel hale getirdiği kitap okuma yarışmalarının 3’üncüsünü düzenliyor. Bu çerçevede kitap okuma yarışmasını heyecanla beklediklerini ifade eden vatandaşlar, yarışmada okunacak olan iki kitabı da çok sevdiklerini dile getirdiler.

11 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet veren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, okuyan ve okutan Kayseri’de düzenlediği kültürel faaliyetlerle gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kitap okumayı teşvik etmek ve bireylerin düşünce dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladığı ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ yarışmalarının 3’üncüsünü düzenliyor. Kayseri’deki kitap okuma yarışmalarının öneminden bahseden Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar, geleneksel hale gelen kitap okuma yarışmasının 1’incisi ve 2’ncisinin çok ilgi gördüğünü ifade ederek, aynı ilgi ve talebin 3’üncü okuma yarışmasında da aynı olduğunu dile getirdi. Başkan Büyükkılıç’ın okuyan ve okutan şehir Kayseri vizyonuna dikkat çeken Çanakpınar, şöyle konuştu;

“Biz birincisini ve ikincisini tertip ettik. Kitap okuma yarışmamızın şimdi üçüncüsüyle halkımızın huzurlarındayız. Yoğun ilgi görmüştü ilk ikisi. Üçüncüsünde de ilgi bayağı güzel. İnşallah daha da anlamlı hale gelir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç’ın okuyan ve okutan şehir anlayışı ile gerek kütüphaneler gerekse gençlik hizmetlerinin yanında kitap okuma yarışması ciddi anlamda önem addediyor. Birçok şehre de her yapılan iş gibi örnek teşkil ediyor. Seçim yapılacak olan 2 kitabımız var. Tarık Buğra’nın Osmancık kitabı çok değerli bir eser. İkincisi Nazan Bekiroğlu Yusuf ile Züleyha. Nazan Bekiroğlu’da bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tarafından 2023 yılının kültür sanat ödüllerinin layık görülen kıymetli yazarımız. Bu iki kitap noktasında seçimlerini yapacaklar, hatta ikisini de seçebilir. 10 Aralık itibariyle başvurular son buluyor. Kadir Has Kültür Merkezi’nde 17 Aralıkta inşallah yarışmasını tertip etmiş olacağız.”

KAYMEK kursiyeri Hayru Nisa Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a genç dostu bir belediye başkanı olduğu için teşekkürlerini ileterek, kitap okuma yarışması için çok heyecanlı olduklarını ifade ederek, “KAYMEK İhtisasta yeniden YKS’ye hazırlanıyorum. Büyükşehir Belediyesi aslında sadece gençlere değil, herkese birçok etkinlik sağlıyor. Şimdi de 3’üncüsü düzenlenen kitap okuma yarışmasına katılacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Ayrıca geçen senede katılmıştım. Farklı etkinliklerine de katıldım. Geçen sene İstiklal Marşı okuma yarışmasında birinci olmuştum. Etkinliklerinden gayet memnunum. Başkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Bize her türlü imkânı sağlıyor. YKS hazırlık sürecinde bizim için kitap dağıttı. Yarışmalarda da ödüllendiriliyor. Herkese elinden geldiği kadar imkân sağlıyor” şeklinde konuştu. Kitap okumayı çok sevdiğini ve üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Aysu Çiçek ise “ KAYMEK’te eğitim görüyorum şu an. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu yüzden böyle bir imkân sunmaları çok iyi oldu. Teşvik ettikleri ödül avantaj sundu bize. Verdikleri ödül, iyi bir ödül. Güzel bir etkinlik oluyor gibi düşünüyorum ben. Tarık Buğra’nın Osmancığını okuyacağım onunla katılmayı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi öğrencileri çok destekleyen bir belediye” ifadelerini kullandı. Yarışmaya katılacağını belirten Gülbeyza Rençber isimli vatandaş da “Büyükşehir Belediyesi kitap okuma yarışmasının 3’üncüsünü düzenliyor. Ben de buna katılmak için çok heyecanlıyım. Her sene olduğu gibi bu sene de katılacağım. İlgiyle bekliyorum yarışmayı” dedi. KAYMEK’in kitap okuma yarışmasında kitapseverler Nazan Bekiroğlu imzalı Yusuf ile Züleyha ve Tağrık Buğra imzalı Osmancık kitaplarının biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek. Her kitap için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Aralık Pazar olarak belirlendi. Yarışmada belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 15 adet soru sorulacak. Yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yapmış olan yarışmacılardan ilk üçe girenler kendi derecesine göre belirlenmiş olan ödülü almaya hak kazanacak. Ayrıca sonraki 5 kişiye de mansiyon verilecek. Yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül verilirken 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa hediye edilecek.

Kitap okuma yarışması hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek kitapseverler, kayıt için www.kaymekyarisma.com internet adresini ziyaret edebilecek.