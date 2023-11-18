Yeşilhisar Belediyesi araç filosuna 16 hizmet aracı kazandırdı

Yeşilhisar Belediyesi 4 yıl boyunca 16 aracı araç filosuna kazandırdı. Bütçe ve zamandan kar ettiklerini söyleyen Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan “Kiralık araç formülünden vazgeçerek hem bütçemizden hemde zamandan kâr etmeye başladık. Toplamda 4 yılda 16 adet aracı belediyemizin bünyesine kazandırdık. Bunları şu şekilde sıralamak istiyorum; 4 adet çöp kamyonu, 3 adet JCB Yükleyici-Kazıyıcı, 1 adet ekskavatör, 1 adet traktör, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet ford binek araç, 1 adet cenaze aracı, 1 adet 4x4 arazi aracı, 1 adet 5 tonluk silindir, 1 adet yol süpürme aracı ve bu araçların çoğunluğunu belediyemiz özkaynakları ile aldık” dedi

Başkan Taşyapan sözlerine şöyle devam etti “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan ve Türkiye Belediyeler Birliğinden Belediyemize hibe edilen araçlarda var, Bakanlığımıza ve birliğimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. İlçemize ve belediyemize hayırlı olsun, araçları kullanan personellerimizin kazasız belasız kullanmalarını diliyorum.”