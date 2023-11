KAYMEK'in 3'üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtlar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” sloganıyla geleneksel hale getirerek düzenlediği KAYMEK Kitap Okuma Yarışmalarının 3’üncüsü için kayıtlar sürüyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tam donanımlı 11 kütüphanesi ile kitapseverlere hizmet verirken öte yandan kitap okumayı teşvik etmek amacıyla düzenlediği ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören kitap okuma yarışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi KAYMEK, geleneksel hale getirdiği yarışmalarla Kayserililere kitap okumayı teşvik etmenin ötesinde bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçladığı “Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan” yarışmalarının 3’üncüsünü düzenliyor. 3’üncü Kitap Okuma Yarışması için kayıtları başlatan KAYMEK, kitapseverleri heyecan ve rekabet dolu yeni bir yarışma ile buluşturuyor.

İKİ KİTAP TOPLAM 24 BİN TL ÖDÜL

KAYMEK’in kitap okuma yarışmasında kitapseverler Nazan Bekiroğlu imzalı ‘Yusuf ile Züleyha’ ve Tarık Buğra imzalı ‘Osmancık’ kitaplarının biri ya da her ikisini seçerek yarışmaya katılabilecek. Her kitap için ayrı ayrı ödüllerin verileceği yarışma için son başvuru tarihi 10 Aralık Pazar saat 17.00 olarak belirlendi. 18 yaş ve üzeri vatandaşların katılım sağlayabileceği yarışma tarih ve saati başvuru yapanlara yarışmadan birkaç gün önce SMS ile bildirilecek. Kahoot sistemi üzerinden yapılacak yarışma sonuçlarına göre her kitap için birincilere 6 bin TL, ikincilere 4 bin TL ve üçüncülere 2 bin TL ödül verilirken 5 kişiye de mansiyon olarak termos kupa hediye edilecek.

Kitap okuma yarışması hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek kitapseverler, kayıt için www.kaymekyarisma.com internet adresini ziyaret edebilecek.