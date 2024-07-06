KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Matematik Kampı devam ediyor.

KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, öğrencileri motive ederek, onların matematik dersine karşı ilgi duymalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Matematik Kampı devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eğitimi destekleyen, öğrenci ve genç dostu hizmet vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. tarafından hayata geçirilen Matematik Kampı projesi devam ediyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören ve kamuoyu tarafından takdir toplayan Matematik Kampı’nda, öğrenciler sayısal dikkat ve zekâ kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yordama becerilerini geliştirerek, matematik alanında soru çözüyorlar.

Matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrencilere dersler ve etkinlikler düzenlenen kampta, 21 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrenciler, uzman eğitimciler gözetiminde dolu dolu bir kamp geçirme fırsatı yakalarken, dikkat, zeka ve motivasyon konularında seminerler düzenlenip, öğrencilerin gelişimlerine çok büyük katkılar sunuluyor.

KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
KAYMEK'in 'Matematik Kampı' devam ediyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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