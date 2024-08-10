KAYMEK'in Türk İşaret Dili Kursuna vatandaşlardan tam not

Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. tarafından düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu katılımcılardan tam not aldı. KAYMEK kursiyerleri sunulan imkândan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde her kesimden vatandaşa dokunan zengin içerikli mesleki eğitim ve kurs hizmetlerini aralıksız şekilde sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş., (KAYMEK) Türk İşaret Dili Kursu ile de vatandaşların işitme engeli bulunan bireylerle sağlıklı şekilde iletişim kurabilmesine katkı sunuyor.

Bu kapsamda, KAYMEK yoğun ilgi gören Türk İşaret Dili Kursu düzenledi. KAYMEK uzmanlarınca eğitim verilen Türk İşaret Dili Kursu kursiyerlerden takdir topladı.

“Türkiye Genelinde Kayseri Bunda Bir İlk”

Temel seviye ve tercümanlık seviye Türk İşaret Dili Kursu ile eğitim içeriğini sınırlandırmayan KAYMEK, Türkiye’de bir ilke imza atarak Türk İşaret Dili Kurslarında adli tercümanlık, ilk yardım ve sağlık tercümanlığı, pratik çeviri kurslarımız ve TV çevirmenliği gibi alanlarda da çeşitlilik kattı.

KAYMEK İşaret Dili Eğitmeni Rabia Canan Gökçek, Türk İşaret Dili Kurslarında Türkiye de bir ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, “İşaret dili, temel seviye, tercümanlık seviyesi olarak verilen bir kurstur ama biz KAYMEK’ye Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç sayesinde, onların destekleriyle beraber alanlara da girdik. Türkiye genelinde Kayseri bunda bir ilk. Alan kurslarımız, jargon eğitimlerimiz var. Aynı zamanda adli tercümanlık, ilk yardım ve sağlık tercümanlığı bunun yanı sıra pratik çeviri kurslarımız, TV çevirmenliği kurslarımızla beraber birçok alanda kurs vermekteyiz. Vatandaşlarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KAYMEK Kursiyeri Vatandaşlardan Anlamlı Kurs İçin Teşekkür

KAYMEK Türk İşaret Dili Kursiyerlerinden Ferda isimli vatandaş, kursta emeği geçenlere teşekkür ederek, “İşaret dili kursuna geliyorum çünkü hem yeğenim işitme engelli hem de sağlık personeliyim. Hastane ortamında işaret dili çok gerekli olan bir şey olduğu için işaret dili kursuna geliyorum. Bu kursu bize sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kübra Doğan isimli kursiyer ise aile bireyleri işitme engelli olduğu için kursa geldiğini dile getirerek, “İşaret dili kursuna gelmemin sebebi annemin, babamın işitme engelli olması, kardeşlerim işitme engelli. İşaret dilini biliyorum ama eksiklerim olduğu için geliyorum. Sertifika alıp, tercümanlık yaparak diğer işitme engelli arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Emeği geçen hocamıza, Büyükşehir Belediye ve KAYMEK’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İşitme engelli bireylere yardımcı olabilmek için kursa geldiğini kaydeden Fatma isimli kursiyer, “Türk İşaret Dili Kursu’na geliyorum çünkü daha öncesinde sağır insanlarla karşılaşmıştım, onlara o zaman yardımcı olamamıştım ama şuna yardımcı olmak istediğim için bu kursa geliyorum. Gayet güzel ilerliyor derslerimiz, bu yüzden de hocamıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hasret isimli kursiyer de “Sınıf öğretmeniyim, Türk İşaret Dili Kursu’na katılmamdaki amaç, bazen işitme engelli velilerimiz oluyor onlarla iletişim kurmak istiyorum bazen de dışardaki işitme engelli arkadaşlarımıza yardımcı olmak istiyorum. Bu kursu bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kurs hocamıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.