KAYMEK'in Yabancı Dil Kursları büyük ilgi görüyor

Eğitimde Kalite ve Erişilebilirlik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonu doğrultusunda, KAYMEK, şehrin altıncı üniversitesi olarak anılıyor ve eğitim alanında sunduğu hizmetlerle dikkat çekiyor. KAYMEK Köşk İhtisas Akademi'de alanında uzman eğitmenler tarafından verilen yabancı dil kursları, donanımlı ve nezih tesislerde ücretsiz olarak sunuluyor.

Kursiyerlerin Memnuniyeti

KAYMEK’in İngilizce kursuna katılan 27 yaşındaki Ayşe Kaya, yurt dışı seyahatleri yapma hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını belirterek, “Engelliyim ve evde boş boş oturmaktansa bu kursa katılmayı tercih ettim. İngilizce öğrenmek istiyorum ve kurs harika geçiyor” dedi.

Erciyes Üniversitesi’nde gazetecilik okuyan Sena Kılıç ise mesleki avantaj sağlamak amacıyla Rusça kursuna katıldığını ifade ederek, “Belediyemiz bize bu imkânı ücretsiz sağlıyor, çok mutluyuz” diye konuştu.

Gençlerden Emeklilere Herkes İçin Eğitim

Fransızca kursu öğrencisi Emekli İmam Osman Göker, KAYMEK’in sunduğu hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Gençlerin de bu kurslara katılmasını özellikle istiyorum” dedi. Arapça kursu öğrencisi Nazlı Gönültaş ise Kur’an-ı Kerim’i daha iyi tercüme edebilmek için kursa katıldığını belirtti.

KAYMEK’in sağladığı dil eğitimlerinin önemine vurgu yapan Koray Karakoç, “Diğer kurslara gittiğimizde yüksek ücretler ödeniyor ama burada ücretsiz olarak birçok dilde eğitim alabiliyoruz” dedi.

59 yaşındaki emekli Uğurcan Yıldırım ise boş zamanlarını değerlendirmek ve Kur’an-ı Kerim’i en güzel şekilde okuyup anlamak için kursa katıldığını ifade etti.

Eğitimde Erişilebilirlik ve Kalite

Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencisi Melike Özçekiç, Fransızca kursunun ardından Almanca kursu için yine KAYMEK’i tercih ettiğini belirterek, “Herkesin ücretsiz bu imkânlardan faydalanmalarını tavsiye ederim” dedi.

KAYMEK eğitmenlerinden Rusça Öğretmeni Gizem Dönmez ve Fransızca Öğretmeni İpek Korkmaz da kursiyerlerin memnuniyetini dile getirerek, tüm vatandaşları KAYMEK kurslarına davet etti.