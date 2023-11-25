KAYMEK, İngilizce A1 seviyesi 2. Grup kurs kayıtlarını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik İngilizce A1 Seviyesi Kurs kayıtlarını başlattı.

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  • 25.11.2023 13:12
  • Güncelleme: 25.11.2023 21:57
KAYMEK, İngilizce A1 seviyesi 2. Grup kurs kayıtlarını başlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik İngilizce A1 Seviyesi Kurs kayıtlarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve mesleki kurslarda öncü kuruluşu KAYMEK, öğrenci ve eğitim dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla binlerce Kayseriliye dokunacak ücretsiz kurslar düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede kaliteli bir eğitimle yabancı dil öğrenmek isteyen vatandaşlara yönelik İngilizce A1 Seviyesi Kursu düzenliyor. Ücretsiz ve yüz yüze verilecek İngilizce kursunun kayıtlarını başlatan KAYMEK, kurs sonunda eğitimleri başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere katılım sertifikası da verecek. KAYMEK Sümer Tesisi’nde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 13.30-16.30 saatleri arasında düzenlenecek olan İngilizce A1 Seviye (2.Grup) kursuna kayıtlar www.kaymekonline.com internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Büyükşehir KAYMEK, ayrıca vatandaşlara Fransızca, Korece, Rusça, Almanca ve Arapça kursları ile de ücretsiz olarak kurs hizmeti sunuyor.

İHA

Kayseri Gündem
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