Kayseri Master Ligi yarın başlıyor

2023-2024 sezonu Kayseri Master Ligi yarın oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

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  • 25.11.2023 13:10
  • Güncelleme: 26.11.2023 06:39
Kayseri Master Ligi yarın başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023-2024 sezonu Kayseri Master Ligi yarın oynanacak olan 1. hafta karşılaşmaları ile başlıyor.

Kayseri Master Ligi yarın başlıyor. Kayseri’de Master takımlarının artması sonrası oluşturulan Kayseri Master Liginde ilk sezonda 10 takım kıyasıya mücadele edecek. Sezonun açılış maçında yarın Erkilet Stadı’nda sabah saat 08.30’da Ehlikeyf Master-Hunatspor karşı karşıya gelecek. Kayseri Master Liginde Çarşı Master, Güneşli Master, Çakırbey Master, Hacılar Erciyes Master, Kayseri Erciyes Master, 38 Master, Hunat Spor, Mahrumlar Gücü Master, Ehlikeyf Master ve 90 Çarşı Master takımları mücadele edecek. Tertip Komitesi Üyesi Deniz Atik yaptığı açıklamada; "Öncelikle Kayseri Master Ligi hayırlı uğurlu olsun. Geçmiş sezonlarda farklı illerin liglerine katılıyorduk. Kayseri’de Master takımlarının sayısının artması üzerine böyle bir oluşum yaptık ve kendimi ligimizi kurduk. Yıllardır kurmak istediğimiz ligimizi kurarak faaliyete başlıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel bir lig olacağına inanıyorum. Katılan tüm takımlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir lig olmasını temenni ediyorum” dedi. Kayseri Master Ligi 1. hafta maç programı şu şekilde;

Hunatspor-Ehlikeyf Master

Güneşli Master-90 Çarşı Master

Hacılar Erciyes Master-Mahrumlar Gücü Master

Kayseri Erciyes Master-Çarşı Master

Çakırbey Master-38 Master

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İHA

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