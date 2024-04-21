KAYMEK, İngilizce ve Arapça Kursu kayıtlarını başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, İngilizce A1 ve Arapça A2 seviyesi kurslarının kayıtları başlatıldı.

KAYMEK, İngilizce ve Arapça Kursu kayıtlarını başlattı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından, İngilizce A1 ve Arapça A2 seviyesi kurslarının kayıtları başlatıldı.

KAYMEK bünyesinde A1 seviyesi İngilizce ile A2 seviyesi Arapça kursunu başlatan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz olarak gerçekleştirdiği kursa vatandaşları bekliyor. A1 seviyesi İngilizce kursu, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sümer Tesisleri’nde Sanat ve Mesleki Eğitim çerçevesinde yapılırken, söz konusu hizmet yüz yüze ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kurstan 14 yaş ve üzeri vatandaşlar faydalanabilecek. A2 seviyesi Arapça kursu ise Akademi Tesisi’nde gerçekleştirilecek.

A1 seviyesi İngilizce Kursu için bilgi alacak vatandaşların 0 352 337 37 88 numaralı telefonu araması yeterli olurken, A2 seviyesi Arapça kursu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşların ise 0 352 431 31 00 nolu telefonu araması gerekecek.

Söz konusu kurslara kayıtlar ise www.kaymekonline.com internet adresinden gerçekleştirilebilecek.

KAYMEK, İngilizce ve Arapça Kursu kayıtlarını başlattı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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