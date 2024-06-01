Kaymek, LGS'ye girecek 1000 öğrenciye ücretsiz kurs verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrencilere başarılar temenni etti. Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen kurslarla 1000 öğrenciye LGS’ye yönelik kurs verdiklerini söyledi.

Eğitim alanındaki hizmetleri ile öğrencilerin daima yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, LGS öncesinde bir mesaj yayımlayarak, sınava girecek öğrencilere başarı ve kolaylıklar temennisinde bulundu. Büyükkılıç, kentte etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmetini aksatmadan sürdürmek için gece gündüz gayret göstermelerinin yanı sıra gelecek nesillerin de özgüvenli, eğitimli, donanımlı ve insanlık adına başarıdan başarıya koşan bireyler olması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

KAYMEK, öğrencilerin sınav maratonunda her zaman yanında

Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde düzenlenen kurslarla öğrencilerin sınav maratonunda destekçileri okuduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizin adeta altıncı üniversitesi gibi faaliyet gösteren KAYMEK’imiz marifetiyle öğrencilerimizin güçlü destekçisi olduk. Bu yıl 1000 öğrencimize KAYMEK Gençlik Merkezleri’mizde LGS’ye yönelik kurs verdik. Öte yandan öğrencilerimizin, 7/24 kütüphanemiz dâhil tüm kütüphanelerimiz ve diğer sosyal tesislerimiz ile hem akademik anlamda hem de kültür sanat, spor alanlarında sosyal anlamda daima yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Pazar günü LGS’ye girecek yavrularımız bugüne kadar gece gündüz emek verdiler, hayalleri ve idealleri uğrunda canla başla ellerinden geleni yaptılar. Sınavda da hayallerini süsleyen okulları kazanabilmelerini, yorucu maraton sonunda bu yorgunluklarının yerini sevinç ve mutluluğun almasını temenni ediyor, yavrularımızın gözlerinden öpüyorum. Sınava girecek her bir yavrumuza yürekten başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, ayrıca pazar günü gerçekleşecek sınav esnasında öğrencilerin dikkatinin dağılmaması için araç sürücülerinin korna çalmamalarını ve bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

2024 LGS, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. İki oturum halinde yapılacak Liselere Geçiş Sınavı’nın birinci oturumu saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.