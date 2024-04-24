KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencileri, Şehitler Haftası'nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) öğrencileri, Şehitler Haftası’nda anlamlı bir etkinliğe imza atarak şehitlik ziyaretinde bulundu.

Ülkesi uğrunda hayatını feda eden kahraman şehitlerin anıldığı 14-20 Nisan Şehitleri Haftası münasebeti ile Büyükşehir KAYMEK öğrencileri, Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.

KAYMEK öğrencilerinden özel ziyaret

Şehitler Haftası’nda ellerinde Türk bayrakları ile Kartal Şehitliği’ni ziyaret ederek kahraman şehitler için dua eden, çiçekleri sulayan ve ecdadını yâd eden KAYMEK’in öğrenmeyi önemseyen ve öğrenmeye özen gösteren özel öğrencileri, Şehitler Haftası’nı ve şehitleri unutmadı.

Büyük küçük çok sayıda öğrencinin ziyareti ile dolup taşan şehitlikte duygu dolu anlar yaşanırken, öğrenciler ay yıldızlı Türk bayrakları ile şehitliği süslediler. Kabirler başında el açarak şehitler için dua eden öğrenciler kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ettiler.

KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret
KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret
KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret
KAYMEK öğrencilerinden Şehitler Haftası'nda anlamlı ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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