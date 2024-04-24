Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde yasadışı keklik avı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yasadışı keklik avı yapan 2 şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine İncesu İlçe Jandarma Komutanlığıyla birlikte harekete geçen Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı keklik avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kayseri’nin İncesu ilçesi, Kızılören mevkiinde av yaptıkları belirlenen şahısların av esnasında kullanmış oldukları 4 adet keklik kafesine, 1 adet keklik yakalama ağına, 3 adet hoparlöre ve 6 adet canlı kınalı kekliğe el konuldu. Olaya karışan şahıslar hakkında ‘4915 sayılı kara avcılığı kanununa’ muhalefetten idari işlem uygulandı.

Ele geçirilen 6 adet kınalı keklik veteriner hekim kontrolünün ardından doğaya yeniden bırakıldı.

Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
Yasa dışı avlanan 2 şahıs yakalandı
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