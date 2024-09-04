KAYMEK'te 2024-2025 eğitim öğretim yılı kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyetlerini yürüten Genç KAYMEK Gençlik Merkezlerinde, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kurs başvuruları başladı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eğitime ve hayat boyu öğrenmeye verdiği önem ve insan odaklı hizmet vizyonu doğrultusunda şehir merkezinde 10 farklı tesisle 4. sınıftan 12. sınıf ve mezun gruplara kadar gençlere ücretsiz eğitim imkânı sunan Genç KAYMEK Gençlik Merkezleri eğitimden spora, kültürel faaliyetlerden sanatsal ve sosyal faaliyetlere kadar birçok alanda gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Akademik dersler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken sunduğu imkânlarla teknolojik gelişmelere açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, üretken gençler yetiştirmeyi amaçlayan Genç KAYMEK, 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı kurs kayıtlarını başlattı.

4. sınıftan 11. sınıfa kadar akademik ders takviyeleri; 8. sınıflara LGS hazırlık kursları, 12. sınıf ve mezun gruplara ise YKS hazırlık kursları verilen Genç KAYMEK’te ayrıca, etütler ve soru çözümleriyle konular pekiştirilirken sabit aralıklı yapılan deneme sınavlarıyla gençlerin akademik gelişimlerine katkı sunuluyor.

Öte yandan, Genç KAYMEK’te gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve grup rehberlik faaliyetleri yapılırken eğitimi tamamlayıcı ve öğrenci gelişimini destekleyici bir faaliyet alanı olan psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de veriliyor.

Genç KAYMEK kurslarında, eğlenerek öğrenmeyi sağlayan akıl oyunları ile gençlerin zihinsel gelişimleri, analitik, pratik, stratejik düşünmeleri ve dikkat toplama becerileri geliştirilerek derslerine ve hayatlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Birçok branşta kurulan eğitsel ve sosyal kulüplerle turnuvalar, yarışmalar, geziler, seminerler, münazaralar ve farkındalık projeleri de gençlere ayrı bir beceri ve özgüven kazandırıyor.

Genç KAYMEK ücretsiz kursları hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 numaralı telefondan erişebilecek vatandaşlar, başvuru işlemlerini ise www.kaymekonline.com internet adresinden yapabilecek.

Hizmet yelpazesini her geçen yıl zenginleştiren Genç KAYMEK, yeni eğitim öğretim yılında da binlerce gencin ve ailesinin hayatına dokunarak, yarınların mimarı olan gençlerin şehre ve ülkeye faydalı bireyler olması yönünde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.