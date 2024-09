Anadolu Eğitim Sendikası, TUİK'e açık mektup gönderdi: Bakın ne istedi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu. Verilerin açıklanmasının ardından Anadolu Eğitim Sen (AES) Kayseri Şube Başkanı Murat Zengin, TÜİK’e açık mektup gönderdi. Başkan Zengin mektubunda, yaptığı görevler bakımından önemli bir hizmet veren TÜİK’in herkesin hayatına dokunan önemli kararlara imza attığını belirterek, “Bu kararların başında da hiç şüphesiz aylık olarak açıklanan sonrasında altı aylık ve yıllık olarak hesaplanan enflasyon oranları gelmektedir. Memur ve memur emeklilerinin alacağı maaş artışlarının belirlendiği bu rakamlar; her evde, her sokakta yankı bulmaktadır. Sizlerin rakamsal verileriniz memurun, emeklinin ve onların ailelerinin hayat verilerini, kalitelerini belirlemekte. Yani sizler, bir memurun, memur emeklisinin ve ailesinin ne kadar, hangi kalitede gıda tüketeceğine, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine, bütün kademedeki öğrencilerinin kitaplarını alıp alamayacağına, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını giderip gideremeyeceğine, pazardan kaç kilo domates alması gerektiğine, kasabın yolunu unutup unutmayacaklarına torunların harçlık alıp alamayacağına, kira artırım zamanı geldiğinde kara kara düşünüp düşünmeyeceğine velhasıl insan olarak azami hayat sürdürebilmesi için lazım gelen her şeyi belirleyen konumundasınız” ifadelerine verdi.

‘ORANTILI RAKAMLAR AÇIKLAMAYA DAVET EDİYORUZ’

AES Kayseri Şube Başkanı Murat Zengin mektubun devamında ise şu ifadelere yer verdi, “Bunları elbette ki biliyorsunuz. Ancak bilmek size ıstırap vermiyor. Bilen kişi ıstırap da çeker. Doğru ile yanlışın ayrımını yapmak için sorumluluk alır. Biz sizde bu anlayışı göremiyoruz. Yaptığınız enflasyon araştırmaları ve elde ettiğiniz sonuçlar gerçeklerle, pazarla, marketle hiç uyuşmuyor.2023 yılında yıllık enflasyonu TÜİK %64 olarak açıklarken bağımsız araştırma grubu %127 olarak açıklamıştır. Benzer şekilde 2024 yılının ilk altı ayında oluşan enflasyonu TÜİK %24.73 olarak açıklarken bağımsız araştırma grubu %41.16 olarak açıklamıştır. 2024 Temmuz ayında ev kirasını 5.845 TL, uzman doktor muayenesini 34 TL, 1 LT zeytinyağını 114 TL olarak açıkladınız. Bu fiyatlarla gerçek hayatta karşılaşmanın mümkün olmadığını bilmek için istatistik hesaplamalara gerek olmadığını siz de bilirsiniz. Şunu unutmayın ki kurumdan işinizi bitirip dışarıya çıktığınızda pazarda, markette, caddede, iş yerlerinde dolaştığınızda elinde filesi ile en ucuz patatesi, soğanı almak için dolaşan insanlar gördüğünüzde, aldığı maaş yetmediğinden dolayı virane evlerde oturanlarla karşılaştığınızda, kasabın önünden geçip giden insanlara tanık olduğunuzda siz de bu tablodan sorumlusunuz. Eksik açıkladığınız her rakam sabit gelirli olan emekli, memur ve asgari ücretlinin cebinden aldığınız paraya tekabül etmektedir. Sizleri bir devlet memuru olduğunuzdan dolayı görevinizi doğru yapmaya, sahadaki gerçeklerle orantılı rakamlar açıklamaya davet ediyoruz. Ya sahadaki gerçek verileri açıklayın ya da fiyat karşılaştırması yaptığınız marketleri, kasapları, manavları, kiralık evleri vb. işletmeleri derhal açıklayın sabit gelirliler de ihtiyaçlarını oradan karşılasın”