KAYMEK'te KPSS için kurs kayıtları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK ile eğitimin her kademesine yönelik kurs ve eğitimleri gerçekleştiriyor. KAYMEK tarafından, orta öğretim ve ön lisans düzeyinde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak kurs kayıtları sürüyor.

KAYMEK'te KPSS için kurs kayıtları sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; bünyesindeki mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK ile eğitimin her kademesine yönelik kurs ve eğitimleri gerçekleştiriyor. KAYMEK tarafından, orta öğretim ve ön lisans düzeyinde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak kurs kayıtları sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki büyükşehir belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile öğrencilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu çerçevede KAYMEK tarafından, orta öğretim ve ön lisans düzeyinde sınava girecek öğrencilere yönelik olarak kurs kayıtları başlatıldı. KAYMEK tarafından, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlık kapsamında ücretsiz olarak hizmet verecek kurslarda tarih, Türkçe, coğrafya, geometri, matematik ve vatandaşlık dersleri yer alırken, Sümer Tesisinde gerçekleştirilecek kurslar, yüz yüze yapılacak.

Kontenjanın sınırlı olduğu ve hızlandırılmış soru çözümleri ile deneme sınavları bulunan kurslar için kayıtlar, www.kaymekonline.com adresinden gerçekleştirilebilecek. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için ise 0 352 337 37 88 numaralı telefondan bilgi edinebilecek.

KAYMEK'te KPSS için kurs kayıtları sürüyor
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

10 kilogram uyuşturucu maddenin şehre girişi engellendi 
10 kilogram uyuşturucu maddenin şehre girişi engellendi 
Cumhuriyet Üniverstesi'ne Kayserili Rektör adayı
Cumhuriyet Üniverstesi'ne Kayserili Rektör adayı
Millet Bahçesinde şimdi sıra geldi gastronomiye
Millet Bahçesinde şimdi sıra geldi gastronomiye
Kano tutkunlarının adresi Tomarza oldu
Kano tutkunlarının adresi Tomarza oldu
Melikgazi'deki bu projenin Türkiye'de benzeri yok!
Melikgazi'deki bu projenin Türkiye'de benzeri yok!
EKM'deki Erü Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde 'Klima Krizi'
EKM'deki Erü Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde 'Klima Krizi'