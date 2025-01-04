KAYMEK'ten Sarıkamış Şehitleri'ni anma programı

KAYMEK tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına “Beyaz Hüznün Adı: Sarıkamış” Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı düzenlendi.

Genç KAYMEK TOKİ Tesisi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, KAYMEK eğitmen ve kursiyerleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Kur’an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirilirken şehitlere dualar edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Sarıkamış Marşı Video Gösteriminin ardından Sarıkamış Türküsü seslendirildi.

Daha sonra programın konuşmacıları Celal Bayar Anadolu Lisesi Müdürü Eğitimci Yazar Mehmet Metin ve Osman Ulubaş Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Eğitimci Yazar Serdar Kozan tarafından Sarıkamış Harekatı konulu bir konferans verildi.

Konferansın ardından Metin ve Kozan’a hediye takdiminde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd ederek, “Hocalarımız tarihimizle ilgili çok önemli bir konuya temas ettiler. Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez şeklinde kısaca belirteceğimiz bir özeti sizlere sundular, çok teşekkür ediyorum” dedi.