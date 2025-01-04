Tayyib Kanarya, Erciyes 38 FK'da

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Erciyes 38 FK, Kayserili futbolcu Tayyib Kanarya ile sözleşme imzaladı.

Tayyib Kanarya, Erciyes 38 FK'da

Erciyes 38 FK, sezonun ikinci yarı etap çalışmalarını Antalya’da sürdürüyor. Mavi - Siyah - Beyazlı takım Kayserili futbolcu Tayyib Kanarya ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Takımımız, Kayseri Erciyesspor alt yapısında yetişen ve kulübümüze büyük hizmetleri olan Kayseri’nin çocuğu forvet Tayyib Kanarya ile anlaşmış olup Antalya kampına katılmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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