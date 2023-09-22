KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi kurs kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten kuruluşu KAYMEK'in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) biriminin kurs kayıtları başladı.

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  • 22.09.2023 14:51
  • Güncelleme: 22.09.2023 16:21
KAYMEK Uzaktan Eğitim Merkezi kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten kuruluşu KAYMEK’in Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) biriminin kurs kayıtları başladı.

Gençlerin bilgili, donanımlı, kendini geliştirmiş ve özgüvenleri yüksek bireyler olmasını isteyen ve bu istikamette çalışmalar gerçekleştiren Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) uzaktan eğitim imkânı sunan birimi UZEM, birbirinden farklı ve hayata dair pek çok konuda kurslarının kayıtlarını almaya başladı.

Lisan öğreniminden, sağlıklı yaşama, sınava hazırlıktan, sağlık sektörüne kadar pek çok konuda kurs

Yıl içerisinde pek çok konuda kurslar düzenleyerek uzaktan eğitim imkânı sunan UZEM, aralarında lisan öğreniminden, sağlıklı yaşama, sınava hazırlıktan, sağlık sektörüne dair çok sayıda kurs kayıtlarına start verdi. Bu çerçevede ‘Genotip, İngilizce A2, İngilizce B2, YDS Vocabulary, Hamilelik ve Bebek Bakımı, Almanca Goethe Sınavı Hazırlık, Hasta Kabul İşlemleri ve Rusça Günlük Konuşma’ gibi dersleri içeren kurslar vatandaşlara açıldı.

‘KAYMEK UZEM ile Eğitimde Uzaklar Yakın Oluyor’ sloganı ile faaliyetlerine ara vermeden devam eden UZEM’in online yapılacak olan sanat ve mesleki eğitim kurslarına kayıt yaptırmak için, ‘www.kaymekonline.com’ adlı web adresinin ziyaret edilmesi gerekirken, kurslara ilişkin detaylı bilgi ise ‘0 352 337 37 88’ numaralı telefondan öğrenilebilecek.

231 kursta toplam 28 bin 838 öğrenciye sınavlara hazırlık sürecinde ücretsiz eğitim

2020 yılından itibaren KAYMEK UZEM, uzman eğitimci kadrosu ile 231 kurs açarak toplam 28 bin 838 öğrenciye LGS, YKS, KPSS ve E-KPSS gibi sınavlarda ücretsiz eğitim imkânı sağladı.

Belediyelerde ilk ve tek uygulama ‘UZEM’

Türkiye’deki belediyelerde ilk ve tek uygulama olan KAYMEK UZEM ile zaman ve mekâna kısıtlı kalmadan eğitim fırsatı tanıyan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim ile kursiyerlerin derslere canlı olarak ve videolar vasıtası ile ulaşabilmelerini imkân sunuyor.

İHA

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