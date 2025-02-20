KAYMOS Başkan Adayı Mehmet Yalçın,' Kadın iş gücünü sanayiye katmak, sektörün büyümesine katkı sağlar'

KAYMOS Başkan Adayı Mehmet Yalçın, 'Gündem Kayseri' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Bünyan cezaevinde kalan mahkumlar için açılacak kurslardan bahseden Yalçın, "Orada kaldıkları süre boyunca hem öğrenmeleri, hem de çıkan iş sonucunda kendi bünyemize bitmiş iş olarak satın almaya da razıyız" dedi. Yalçın," Bünyan Cezaevi'nde kalan mahkumlar için açılacak birkaç tane kurstan oluşuyor. Biz, gerekiyorsa dikiş makineleri ve döşeme tabancalarını karşılamaya da razıyız. Orada kaldıkları süre boyunca bir döşeme nasıl yapılır, terzilerle alakalı özellikle dikiş dikilecek ceket ve montlar dikilsin. Bunun karşılığında ödenecek bedelleri de ödemeye razıyız. Hem öğrensinler, hem de çıkan iş sonucunda biz onları kendi bünyemize bitmiş iş olarak satın almaya da razıyız. Burada yetişen kişilere kesinlikle iş garantisi veriyoruz. Üzerine bir sosyal sorumluluğumuz var. Burada hem kendimize katkı sağlarız hem de insanlarımızı bu eğilimden kurtarıp tekrar sanayiye kazandırmanın derdindeyiz. Kendi imkanlarımız ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda sanayiye nasıl kazandırabiliriz, derdindeyiz" sözlerine yer verdi.